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28.05.2021 (14:45)

Противолодочные корабли Ленинградской военно-морской базы выполнили артиллерийские стрельбы

В Финском заливе в рамках учения экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Уренгой» и «Казанец» соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

Также с экипажами кораблей прошли тренировки по отражению воздушных атак с различных высот и направлений. В ходе учебных мероприятий была произведена стрельба из артиллерийских установок АК-176М и АК-630М.

Кроме того, МПК отработали постановку минных заграждений в Финском заливе. Затем тральщик «Павел Хенов» обезвредил установленные учебные мины. Морские минные заграждения предназначены для воспрепятствования прохода судов противника по морским коммуникациям. Обычно они защищают от кораблей, подводных лодок, торпед и других плавучих средств гавани, порты, рейды, места высадки морских десантов. При устройстве таких заграждений используются контактные и неконтактные морские мины.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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