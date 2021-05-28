28.05.2021 (14:30)

Юнармейцы из Ульяновска представят на форуме «Армия-2021» беспилотник с уникальным крылом

Уникальный беспилотник с изменяемым профилем крыла создали юнармейцы из ульяновской Школы юного техника «Юнтех». Об этом заявил юнармеец Артем Гирский на форуме «Дай пять!», посвященном пятилетию «Юнармии».

По его словам, подобная структура крыла позволяет изменять летные характеристики воздушного судна непосредственно во время полета и не требует наличия предкрылков, элеронов и закрылков.

«Этот беспилотник пока что будет создан лишь с целью демонстрации возможностей этого уникального инновационного крыла», - пояснил Артем. По заявлениям разработчиков, если испытания увенчаются успехом, то можно будет говорить о возможности внедрении этого крыла в конструкцию военных и гражданских беспилотников.

Ульяновское отделение Юнармии оборудовано по последнему слову техники, что и позволяет создавать такие сложные изделия. «Мы обладаем большим количеством 3D-принтеров, также у нас есть несколько станков для лазерной резьбы и гравировки, шлифовальные станки, станки для работ по дереву и станки для сверления», – рассказал Артем Гирский.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

В честь 5-летия юнармейского движения на базе Учебно-методического центра «Авангард» проходит Всероссийский молодёжный форум «Дай пять». Он собрал больше 500 юнармейцев из 85 регионов России – от Калининграда до Камчатки и продлится три дня.

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