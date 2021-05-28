28.05.2021 (14:15)

Более 15 тыс. юнармейцев из Московского региона прошли военные сборы в центре «Авангард»

Курс начальной военной подготовки на базе военно-патриотического центра «Авангард» освоили свыше 15 тыс. юнармейцев из Москвы и Московской области. Об этом сообщила первый заместитель начальника Главного штаба движения «Юнармия», директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

«В ходе сборов, которые длятся пять дней, старшеклассники осваивают общую программу по строевой, огневой, тактической, медицинской и физической подготовке, а также узкоспециализированные занятия в соответствии с родами и видами войск», – отметила Дарья Борисова.

По ее словам, в «Авангарде» курсанты тренируются прыгать с парашютом, стрелять из оружия в мультимедийном, практическом и пневматическом тирах, управлять автомобильной техникой, конструировать и программировать роботов, моделировать условия боя с помощью VR – технологий и прочее.

По данным директора Центра, за девять месяцев более 15 тыс. участников движения «Юнармия» из Московского региона прошли курс по начальной военной подготовке на базе военно-патриотического центра «Авангард». На базе центра также прошли обучение и подготовку девочки- юнармейцы, которые 9 мая приняли участие в параде Победы в составе парадного расчета движения «Юнармия».

По словам Борисовой, «Авангард» располагает всем необходимым для обучения юнармейцев - современное оборудование, спортивный комплекс, методическая и кадровая поддержка оборонного ведомства. «Материальная база Центра позволяет курсантам максимально прокачать все навыки и умения по начальной военной подготовке», – добавила она.

В честь 5-летия юнармейского движения на базе Учебно-методического центра «Авангард» проходит Всероссийский молодёжный форум «Дай пять». Он собрал больше 500 юнармейцев из 85 регионов России – от Калининграда до Камчатки и продлится три дня.

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