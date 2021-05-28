28.05.2021 (13:45)

Из Санкт-Петербурга и Ленинградской области на военную службу отправилось более 500 призывников

В мае текущего года в ходе весенней призывной компании со сборных пунктов военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области к местам прохождения военной службы отправилось более 500 призывников.

Предварительно все новобранцы сдали тесты на наличие антител коронавирусной инфекции. Их обеспечили медицинскими масками и перчатками, спреями-санитайзерами, а также вещевым и продовольственным имуществом. Отдельные изолированные вагоны, предназначенные для транспортирования призывников, были продезинфицированы комбинированным способом изнутри и снаружи.

По прибытии в соединения и воинские части молодые люди проходят медицинское обследование. Их размещают в отдельных казарменных помещениях, где они вместе со своими командирами находятся на двухнедельной изоляции. Внутри казармы обустроены учебные классы, спортивные уголки, комнаты досуга и другие помещения, необходимые для полноценного быта.

В ходе весеннего призыва 2021 года из Санкт-Петербурга и Ленобласти планируется отправить в Вооруженные Силы России около 5 тыс. человек.

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