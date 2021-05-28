28.05.2021 (13:15)

Победителями эстафеты на БМП-3 всеармейского этапа конкурса «Суворовский натиск» стали курсанты ДВОКУ

Победителями эстафеты мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-3 всеармейского этапа конкурса «Суворовский натиск» АрМИ-2021 стали курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (ДВОКУ). Второе место заняли военнослужащие Южного военного округа, третье — Западного военного округа.

Первые в истории Армейских международных игр заезды мотострелковых взводов, на вооружении которых стоят боевые машины пехоты БМП-3, прошли на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. В состязаниях приняло участие по три экипажа от трех команд — Западного, Южного военных округов и ДВОКУ. Каждая команда преодолела 72 километра конкурсной дистанции и около 100 естественных и искусственных препятствий.

В отличие от БМП-2 боевые машины БМП-3 вооружены 100-мм орудием, для стрельбы из которого на огневом рубеже была оборудована дополнительная группа мишеней, имитирующих артиллерийское орудие и орудийный расчет.

Лучшую скорость и меткость в эстафете мотострелковых взводов на БМП-3 продемонстрировала команда курсантов ДВОКУ, проехав дистанцию за 2 часа 7 минут и 55 секунд, второе место завоевала команда Южного военного округа, опередив бронзовых призеров — мотострелков Западного военного округа — на 13 минут и 21 секунду.

Эстафета мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-3, выступающих во втором дивизионе «Суворовского натиска», завершила программу конкурса. Ранее победителем первого дивизиона всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди мотострелковых подразделений на БМП-2 впервые стала команда Центрального военного округа. Церемония закрытия и награждения победителей состоится на полигоне Чебаркульский (Челябинская область) 28 мая.

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