28.05.2021 (13:00)

В Пскове стартовали соревнования по парашютному спорту на Кубок Вооружённых Сил Российской Федерации

В Псковское соединение Воздушно-десантных войск прибыло около ста спортсменов-парашютистов. Они будут бороться за победу в соревнованиях по точности приземления на Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации. Спортивное мероприятие посвящено памяти героя Советского Союза командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии В.Ф. Маргелова.

Соревноваться будут команды из Центрального, Западного и Восточного военных округов, из ЦСКА, ДОСААФ и Воздушно-десантных войск.

Оценка будет состоять из двух показателей – точность приземления в составе команды и личное первенство. Спортсмены в составе группы в 5 человек и с высоты 1000 м должны совершить 10 прыжков, в которых им необходимо приземлиться в центр электронной мишени диаметром 16 сантиметров.

На торжественной церемонии открытия соревнований были возложены цветы к памятнику легендарного командующего ВДВ генерала армии В.Ф. Маргелова. В этом мероприятии участвовали: заместитель командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман Тимергазин, командир Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин, председатель совета ветеранов гвардейской 76-й дивизии генерал-майор Юрий Соседов.

Кубок ВС РФ по парашютному спорту – это ежегодное соревнование, которое традиционно проводится на базе Псковского соединения Воздушно-десантных войск. Спортсмены, показавшие лучшие результаты будут награждены медалями и почетными грамотами.

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