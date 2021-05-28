28.05.2021 (12:15)

Министр обороны России предложил провести Большую Всероссийскую спартакиаду юнармейцев

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выдвинул инициативу проведения Большой Всероссийской спартакиады юнармейцев в ходе общения с участниками юнармейского форума «Дай пять!», стартовавшего сегодня на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Подмосковье.

«У нас с вами впереди масштабная интересная задача, которая будет называться «Большая Всероссийская спартакиада юнармейцев. Если юнармейцы поддержат эту идею, то с удовольствием займемся этим вместе с ними», — сказал глава военного ведомства, общаясь в формате телемоста с участником яхтенного похода «Паруса памяти Черного моря – 2020» Николаем Лукашевым.

В честь 5-летия движения «Юнармия» на базе Учебно-методического центра «Авангард» проходит Всероссийский молодёжный форум «Дай пять!». Он собрал больше 500 юнармейцев из 85 регионов России и продлится три дня.

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