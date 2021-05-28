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28.05.2021 (12:45)

В Казанском суворовском военном училище состоялся «Последний звонок»

В Казанском суворовском военном училище было проведено торжественное мероприятие «Последний звонок».

Начальник учебного заведения генерал-майор Валерий Миронченко поздравил личный состав с окончанием учебного года. Он отметил положительные результаты прошедшего года, пожелал выпускникам успешной сдачи единого государственного экзамена и поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Выпускники училища и первокурсники представили гостям концертную программу, в которой выразили свою благодарность преподавателям и воспитателям училища.

В заключение прозвенел последний звонок и суворовцы прошли торжественным маршем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Выпуск
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