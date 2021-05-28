28.05.2021 (12:45)
В Казанском суворовском военном училище состоялся «Последний звонок»
В Казанском суворовском военном училище было проведено торжественное мероприятие «Последний звонок».
Начальник учебного заведения генерал-майор Валерий Миронченко поздравил личный состав с окончанием учебного года. Он отметил положительные результаты прошедшего года, пожелал выпускникам успешной сдачи единого государственного экзамена и поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.
Выпускники училища и первокурсники представили гостям концертную программу, в которой выразили свою благодарность преподавателям и воспитателям училища.
В заключение прозвенел последний звонок и суворовцы прошли торжественным маршем.
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