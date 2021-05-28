28.05.2021 (11:45)

Гонка полевых узлов связи и скоростная эстафета стартовали на конкурсе «Уверенный прием» в Ульяновской области

Гонка полевых узлов и скоростная эстафета команд-участниц всеармейского этапа конкурса по полевой выучке военных связистов «Уверенный прием» стартовали на полигоне Межвидового регионального учебного центра войск связи Центрального военного округа в Ульяновской области.

В ходе самых зрелищных этапов состязаний военные связисты четырех военных округов и Главного центра связи Минобороны России совершили марш на технике и на скорость развернули полевой пункт управления общевойсковой армии, обеспечив командование всеми услугами современной связи: спутниковой, радиорелейной, открытой и защищенной телефонией, а также военным интернетом и видео-конференц-связью.

Затем в составе экипажей военнослужащие преодолели тактическую полосу препятствий, включающую более 10 различных элементов, и выполнили нормативы по ориентированию на местности, настройке радиостанции, передаче сигналов телеграфным ключом.

При выполнении задач огневой подготовки связисты соревновались в меткости поражения мишеней из пневматической винтовки.

Помимо этого, участники конкурса в составе команд сдали нормативы по физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите при преодолении условно зараженного участка местности и оказанию медицинской помощи раненому.

Всего в конкурсе принимают участие более 200 военнослужащих из пяти сильнейших команд, представляющих Центральный, Восточный, Западный и Южный военные округа, а также Главный центр связи центрального подчинения.

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