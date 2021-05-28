28.05.2021 (11:30)

Понтонеры – участники перехода посетили Чебоксары и прошли шлюз Чебоксарской ГЭС

Понтонные подразделения соединений центрального подчинения и Западного военного округа прибыли в Чебоксары (Чувашская Республика) в ходе осуществления перехода инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, приуроченного к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

На парадных паромах, составленных из звеньев новейших понтонно-мостовых парков, гости мероприятия посетили передвижную выставку «Без нас никто!», где ознакомились с современными образцами военной техники и вооружения инженерных войск России. В числе представленной техники — специальный автомобиль группы разминирования, комплект штурмового снаряжения ОВР-3Ш, робототехнические комплексы «Скарабей» и «Сфера», костюм понтонера с жилетом «Корсар-МП», ряд самодельных взрывных устройств, обезвреженных в Сирийской Арабской Республике.

Встретить военных инженеров – участников акции собралось более 350 человек, в том числе представители органов государственной власти, ветераны, курсанты, кадеты и юнармейцы.

После встречи военные инженеры прошли первый шлюз на своем маршруте, расположенный на Чебоксарской ГЭС. Следующий пункт назначения на речном маршруте участников акции — город Казань.

Справочно:

Понтонные подразделения соединений центрального подчинения, Западного, Южного и Центрального военных округов выполняют уникальный переход по внутренним водным путям от мест постоянной дислокации до Волгограда в рамках акции, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В переходе принимают участие свыше 150 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера.

Подразделения будут сплавляться по шести рекам (Ока, Волга, Северский Донец, Дон, Белая, Кама) и пяти водохранилищам (Куйбышевское, Саратовское, Волгоградское, Нижнекамское, Цимлянское), а также осуществят проход через 20 шлюзов. Суммарная протяженность речного маршрута составит около 5 тыс. км.

В ходе месячного перехода каждое понтонное подразделение примет участие в тактико-специальных учениях. К 22 июня все подразделения прибудут в назначенный район Волгоградского водохранилища, после чего пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

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