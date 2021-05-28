28.05.2021 (12:00)

Участникам Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

Дорогие друзья!

От души поздравляю вас со знаменательной датой — пятилетием «Юнармии».

Отмечу, что именно вы, представители молодого поколения, горячо поддержали идею создания юнармейской организации, стали её соавторами и вдохновителями. За прошедшее время «Юнармия» объединила сотни тысяч талантливых, энергичных, целеустремлённых ребят из разных регионов России. В «Юнармию» вступают, чтобы закалить дух и характер, научиться работать в команде, пройти достойную военную, спортивную подготовку, постичь азы многих профессий, обрести надёжных друзей и товарищей. Важно, что по зову сердца вы активно вовлечены в поисковое, волонтёрское движение, заботитесь о ветеранах, стремитесь помогать тем, кто нуждается в поддержке. Столь большая востребованная работа заслуживает глубокого уважения.

Хочу пожелать участникам «Юнармии», их наставникам, членам штабов и руководству успехов в труде, в творчестве, в многогранной общественной деятельности.

Владимир Путин

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