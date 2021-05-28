28.05.2021 (11:15)

Рядовой спортивной роты ЦСКА победил в первом этапе Кубка России по триатлону

В Петрозаводске на базе спортивного комплекса «Курган» состоялся первый этап Кубка России по триатлону. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из 6 регионов Российской Федерации.

Среди мужчин в дисциплине дуатлон-кросс, состоящей из кросса на 4 км, велогонки на 12 км и кросса на 2 км, победу с результатом 50 минут и 10,2 секунды одержал рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Санкт-Петербург) Иван Залавцев.

Серебряную медаль завоевал Кирилл Тараканов, показав результат 51 минута 08,1 секунды. Обладателем бронзовой медали стал Алексей Силин, завершивший гонку с результатом 52 минуты 49,2 секунды.

«Первый старт летнего сезона для меня. Конкуренция не высокая, на чемпионате России уже будет интереснее. На первом этапе, кроссе на 4 км, группа участников растянулась. Все решилось на велогонке: мне удалось догнать соперников и уехать в отрыв, который уже позволил спокойно финишировать первым» – прокомментировал Иван Залавцев.

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