28.05.2021 (11:15)

В соединения и воинские части армейского корпуса Балтийского флота поступит около 700 младших специалистов

В Калининградскую область в соединения и воинские части армейского корпуса Балтийского флота в рамках весеннего призыва продолжают прибывать младшие специалисты из учебных центров Министерства обороны Российской Федерации.

Всего в течение нового учебного периода в армейский корпус прибудет около 700 младших специалистов. Они займут должности, которые освобождаются при увольнении в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки призыва.

Кроме таких распространенных в войсках специалистов, как командиры отделений, связисты, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, в объединение прибывают военнослужащие с редкими военными профессиями. Например, кинологи и водители с категорией D и E.

По прибытию младших специалистов к новому месту службы за ними закрепляется военная техника. В целях скорейшей их адаптации и ввода в строй с ними проводятся сборы, в ходе которых они, в частности, примут вверенные вооружение и военную технику и изучат особенности их эксплуатации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице