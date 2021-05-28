28.05.2021 (11:00)

В общевойсковой армии ЗВО завершаются смотры готовности к летнему периоду обучения личного состава частей и соединений

В рамках подготовки к летнему учебному периоду в общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Воронежской, Курской, Белгородской, Московской и Брянской областях, завершаются смотры личного состава воинских частей и соединений, вооружения и военной техники.

Предварительную проверку и смотр готовности провело командование воинских частей и соединений. В ходе проверочных мероприятий командование проверило планы боевой подготовки подразделений, состояние закрепленного вооружения и военной техники, наличие всего снаряжения и вещевого имущества, а также уровень обслуживания учебно-материальной базы к новому учебному периоду.

Комиссия офицеров управления особое внимание уделяло вопросам социально-бытового обеспечения солдат по призыву, а также качеству перевода военной техники на летний режим эксплуатации.

В смотрах боевой готовности к новому учебному периоду принимают участие свыше 15 тысяч военнослужащих общевойскового объединения Западного военного округа.

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