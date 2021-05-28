28.05.2021 (10:45)

Ракетчики ЮВО на Кубани подготовили ОТРК «Искандер» к летнему режиму эксплуатации и заступили на боевое дежурство

Специалисты соединения ракетных войск и артиллерии 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, подготовили оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» к летнему режиму эксплуатации и заступили на боевое дежурство.

В ходе подготовки техники было использовано около 4 тонн моторных и трансмиссионных масел и порядка 1,5 тонн пластичных смазок. Проведение регламентного обслуживания значительно увеличивает ресурс работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

Всего в ходе перевода на летний режим эксплуатации специалистами соединения было обслужено более 200 единиц вооружения, в их числе самоходные пусковые установки, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины. Сезонное техническое обслуживание прошла вся военная и специальная техника, находящаяся на вооружении соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.

По завершении мероприятий подготовки военнослужащие ракетного соединения заступили на боевое дежурство на Кубани.

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