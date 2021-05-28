28.05.2021 (10:30)

На всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Безопасная среда» курсанты Военной академии РХБ защиты установили мировой рекорд

Новый мировой рекорд всеармейского конкурса АрМИ-2021 «Безопасная среда» установлен курсантами Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко на полигоне Песочное.

Впервые на этапе «Индивидуальная гонка» курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко установили мировой рекорд и преодолели трассу полигона быстрее, чем это делали в предыдущие годы военнослужащие Восточной, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, Северной и Юго-Восточной Африки, а также стран СНГ.

В разные годы в конкурсе принимали участие Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджи и Республики Мозамбик, Исламской Республики Иран, Арабской Республики Египет.

В рекордно короткое время курсанты прошли трассы полигона, оборудованные колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования. Для преодоления всех препятствий на замкнутом маршруте протяженностью 5500 метров и выполнения заданий им потребовалось менее получаса. Экипажи выполнили 26 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолели препятствия конкурсной трассы, осуществили поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, прошли огненно-штурмовую полосу.

В ходе индивидуальной гонки водителям разведывательных химических машин РХМ-4 также предстояло продемонстрировать навыки вождения специальной техники.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета».

На этапе огневой подготовки участники должны, применяя штатное оружие, с высокой точностью вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

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