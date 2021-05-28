28.05.2021 (10:15)

Около 100 военнослужащих мотострелкового горного соединения ЮВО в Карачаево-Черкесии отправлены домой после прохождения службы по призыву

В мотострелковом горном соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Карачаево-Черкесии, около 100 военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки, отправлены домой.

Отправка призывников была организована с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического режима по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

От воинской части до железнодорожных (автомобильных) вокзалов и аэропортов доставка военнослужащих выполнялась военным транспортом, прошедшим дезинфекцию. Призывникам выдавались медицинские маски, дезинфицирующие средства и перчатки, а также проводилась разъяснительная работа по соблюдению санитарных мер.

«Отправка военнослужащих в регионы значительно упростилась по сравнению с 2020 годом ввиду того, что 80% призывников прошли вакцинацию от COVID-19 в воинской части. Каждый уволенный в запас военнослужащий находится под контролем офицеров воинской части до прибытия домой и постановки на воинский учёт в военном комиссариате», — сказал заместитель командира по военно-политической работе соединения подполковник Сергей Прокопов.

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