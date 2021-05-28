Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.05.2021 (10:15)

Около 100 военнослужащих мотострелкового горного соединения ЮВО в Карачаево-Черкесии отправлены домой после прохождения службы по призыву

В мотострелковом горном соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Карачаево-Черкесии, около 100 военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки, отправлены домой.

Отправка призывников была организована с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического режима по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

От воинской части до железнодорожных (автомобильных) вокзалов и аэропортов доставка военнослужащих выполнялась военным транспортом, прошедшим дезинфекцию. Призывникам выдавались медицинские маски, дезинфицирующие средства и перчатки, а также проводилась разъяснительная работа по соблюдению санитарных мер.

«Отправка военнослужащих в регионы значительно упростилась по сравнению с 2020 годом ввиду того, что 80% призывников прошли вакцинацию от COVID-19 в воинской части. Каждый уволенный в запас военнослужащий находится под контролем офицеров воинской части до прибытия домой и постановки на воинский учёт в военном комиссариате», — сказал заместитель командира по военно-политической работе соединения подполковник Сергей Прокопов.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В ЮВО отмечают пятилетие движения «Юнармия»
В Севастополе открыта выставка Русского географического общества
Зенитчики Военной академии войсковой ПВО ВС РФ лидируют во всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
В Крыму экипажи Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота выполнили учебно-боевые полёты

Метки:
Военная служба по призыву , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false