28.05.2021 (09:45)
В ЮВО отмечают пятилетие движения «Юнармия»
На территории Южного военного округа (ЮВО) состоялись торжественные мероприятия, посвященные первому юбилею Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
На территории ЮВО движение «Юнармия» представлено более 5 тыс. отрядами, которые объединяют в своих рядах порядка 150 тыс. детей.
Юнармейцы округа реализуют социально значимые проекты, участвуют в памятных мероприятиях, соревнованиях, где традиционно занимают призовые места, интеллектуальных играх, устраивают тематические мероприятия, походы и экспедиции, обучаются ухаживать за мемориалами и обелисками, нести вахту у Вечного огня, оказывать первую помощь.
Вступить в Юнармию может любой желающий с 8 до 18 лет. Каждому участнику движения открывается доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Также юнармейцев ждут специальные смены в лучших всероссийских детских центрах.
Целями движения является всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, воспитание у молодёжи высокой гражданско-социальной активности.