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28.05.2021 (09:45)

В ЮВО отмечают пятилетие движения «Юнармия»

На территории Южного военного округа (ЮВО) состоялись торжественные мероприятия, посвященные первому юбилею Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

На территории ЮВО движение «Юнармия» представлено более 5 тыс. отрядами, которые объединяют в своих рядах порядка 150 тыс. детей.

Юнармейцы округа реализуют социально значимые проекты, участвуют в памятных мероприятиях, соревнованиях, где традиционно занимают призовые места, интеллектуальных играх, устраивают тематические мероприятия, походы и экспедиции, обучаются ухаживать за мемориалами и обелисками, нести вахту у Вечного огня, оказывать первую помощь.

Вступить в Юнармию может любой желающий с 8 до 18 лет. Каждому участнику движения открывается доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Также юнармейцев ждут специальные смены в лучших всероссийских детских центрах.

Целями движения является всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, воспитание у молодёжи высокой гражданско-социальной активности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Юнармия , ДОСААФ
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