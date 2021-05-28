28.05.2021 (09:30)

В Подмосковье состоялся третий этап конкурса «Специальный район»

В учебном центре войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты прошел III этап конкурса на лучший расчет специальной обработки войск РХБ защиты «Специальный район».

На этапе «Практическая квалификация (специальная подготовка)» участники выполнили задания по специальной, а также технической подготовке. По его результатам места распределились следующим образом:

1 место – команда 12 Главного управления Министерства обороны;

2 место – команда воздушно-десантных войск;

3 место – команда воздушно-космических сил.

Финальным этапом соревнований станет «эстафета», на которой военнослужащим будет необходимо продемонстрировать свой командный дух, силу, ловкость, желание побеждать, а также знания по специальности.

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