28.05.2021 (09:30)
В Подмосковье состоялся третий этап конкурса «Специальный район»
В учебном центре войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты прошел III этап конкурса на лучший расчет специальной обработки войск РХБ защиты «Специальный район».
На этапе «Практическая квалификация (специальная подготовка)» участники выполнили задания по специальной, а также технической подготовке. По его результатам места распределились следующим образом:
1 место – команда 12 Главного управления Министерства обороны;
2 место – команда воздушно-десантных войск;
3 место – команда воздушно-космических сил.
Финальным этапом соревнований станет «эстафета», на которой военнослужащим будет необходимо продемонстрировать свой командный дух, силу, ловкость, желание побеждать, а также знания по специальности.
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