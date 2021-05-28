28.05.2021 (09:15)

В Висленской дивизии общевойсковой армии ЗВО новобранцы весеннего призыва приняли Военную присягу

В Висленской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Воронежской и Белгородской областях, 150 новобранцев весеннего призыва приняли Военную присягу.

Торжественная церемония началась с выноса государственного флага и боевых знамен воинских частей, после чего призывники дали клятву защищать Отечество, достойно исполнять воинский долг и выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. По завершении мероприятия перед военнослужащими и членами их семей выступили командиры полков и ответили на все интересующие гостей вопросы.

Перед принятием присяги солдаты прошли курс молодого бойца, в ходе которого в течение месяца занимались строевой, военно-медицинской, физической и огневой подготовками, а также изучали общевоинские уставы. Начиная с 1 июня, они приступят к интенсивной боевой подготовке и к изучению своих воинских специализаций в составе штатных подразделений.

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