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28.05.2021 (10:00)

В Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ прошло комплексное занятие по требованиям безопасности

В Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Воздушно-десантных войск перед началом летнего периода обучения было проведено комплексное практическое занятие по обеспечению безопасности военной службы в условиях повседневной деятельности. Проводилось оно под руководством временно исполняющего обязанности командира соединения гвардии подполковника Романа Иванова

С помощью наглядных действий на технике, полногабаритных макетов и манекенов военнослужащих ознакомили с требованиями безопасности, которые необходимо соблюдать во время боевой подготовки и повседневной деятельности.

Особое внимание было уделено показу последствий, которые могут возникнуть при нарушении требований безопасности при работе на технике и при обращении с оружием.

Военные врачи напомнили военнослужащим правила профилактики инфекционных и простудных заболеваний, провели тренировку по оказанию первой помощи при травмах различного характера, рассказали о действиях при укусах змей и клещей.

К занятию было привлечено 100% личного состава соединения. Учебные места были подготовлены в парке боевых машин, на воздушно-десантном комплексе, в спортивном и караульном городках, на тактическом поле и в других местах несения службы.

Занятие по требованиям безопасности проводилось в преддверии нового периода обучения, который начнется 1-го июня текущего года. По итогам занятия весь личный состав соединения допущен к выполнению задач боевой подготовки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка
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