28.05.2021 (09:00)

В Академии Генштаба руководители российских министерств, ведомств и регионов прошли программу повышения квалификации

Руководящий состав российских министерств, ведомств, регионов и крупнейших компаний повысил квалификацию в Военной академии Генерального штаба. Соответствующие удостоверения на церемонии в зале ученого совета вручил начальник военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

«Наша академия позволяет не только получить новые знания по вопросам укрепления обороноспособности государства, но и на самом высоком уровне обменяться мнениями, обсудить направления решения стоящих перед нами в этой сфере задач, наметить планы дальнейшего сотрудничества», – сказал, напутствуя выпускников, Владимир Зарудницкий. Он подчеркнул, что программа повышения квалификации руководящего состава на базе академии начала действовать в 2015 году по решению Президента Российской Федерации. За это время ее прошли около 250 руководителей высокого уровня.

В основу интенсивной программы легли такие дисциплины, как национальная безопасность, государственное управление, военная стратегия, экономика и информационная безопасность. Ряд занятий, в том числе практических, состоялись в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

От имени выпускников выступил губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Он поблагодарил командование за интересный курс обучения, отметив высокий уровень подготовки и опыт профессорско-преподавательского состава.

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — одно из старейших военно-учебных и научных заведений. За выдающиеся заслуги в подготовке кадров вуз награжден орденами Кутузова, Ленина, Красного Знамени, Суворова I степени, а также двенадцатью регалиями зарубежных стран.



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