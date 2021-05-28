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28.05.2021 (07:30)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл ракетные и артиллерийские стрельбы в Тихом океане

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников», который с 1 мая выполняет задачи дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, провёл комплекс плановых учебных стрельб в Тихом океане.

В ходе практических действий боевые корабли совместно отразили атаку средств воздушного нападения условного противника. Для поражения имитированных воздушных целей были применены зенитно-ракетные комплексы самообороны «Кинжал» и «Оса», огонь также велся из 130-мм артиллерийской установки АК-130, 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 и 30-мм шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630.

В рамках учения корабли отряда также провели артиллерийские стрельбы по морской цели.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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