28.05.2021 (08:30)

Совместное учение инженерных подразделений и подразделений армейского корпуса проведены в Крыму

Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Черноморского флота провели специальное учение по инженерному обеспечению действий подразделений армейского корпуса в обороне и наступлении.

На первом этапе учения военные инженеры выполнили комплекс мероприятий по инженерному оборудованию позиций подразделений при обороне водной преграды.

На втором этапе были отработаны совместные действия инженерных подразделений и подразделений береговой обороны по обеспечению преодоления и форсирования водной преграды в ходе наступления сил.

При выполнении эпизода учения по форсированию водной преграды для имитации действий условного противника были применены холостые боеприпасы и пиротехнические средства.

Учение проведено на полигоне боевой подготовки в западной части Крымского полуострова в соответствии с планом деятельности сил (войск) Черноморского флота.

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