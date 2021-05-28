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28.05.2021 (06:30)

В российском военном госпитале в Тирасполе подвели итоги за весенний квартал

Медицинский персонал, федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) «450 ВГ» Министерства обороны Российской Федерации расположенного на территории Приднестровья, подвел итоги за весенний квартал.

За весенний квартал учреждение вылечило около 100 человек. Специалистами военного госпиталя было прооперировано 9 человек.

В целях исключения случаев заболевания российских военнослужащих в Приднестровском регионе Республики Молдова гриппом и другими вирусными инфекциями военными медиками проводился комплекс мероприятий, направленный на снижение сезонной заболеваемости.

Специалисты российского военного госпиталя в Приднестровье на постоянной основе оказывают квалифицированную помощь членам семей военнослужащих, ветеранам войны и вооруженных сил, а также труженикам тыла и местным жителям.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Медицина , Западный военный округ
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