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28.05.2021 (07:00)

Новый противодиверсионный катер «Юнармеец Сахалина» вошел в состав Тихоокеанского флота

В торжественной церемонии подъема Военно-морского флага на противодиверсионном катере проекта 21980 «Юнармеец Сахалина», которая состоялась в Петропавловске-Камчатском, принял участие командующий Войсками и силами на Северо-востоке России (ОКВС) вице-адмирал Александр Юлдашев, ветераны военной службы и юнармейцы.

Новый катер стал уже третьим кораблем проекта «Грачонок», поступившим в соединение кораблей охраны водного района ОКВС в рамках программы перевооружения, и пятым на Тихоокеанском флоте.

Катер построен на судостроительном заводе «Восточная верфь» во Владивостоке. Он предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пунктов базирования и близлежащих подступах к ним. «Грачонок» оснащен современным радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами.

Основные тактико-технические данные противодиверсионного катера проекта 21980: водоизмещение - 138 т., длина - 31 м., ширина - 9,5 м., скорость полного хода - 23 узла, дальность плавания - 200 миль, автономность - 5 суток, экипаж - 8 человек.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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