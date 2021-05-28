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28.05.2021 (06:00)

Юнармейцы Хабаровска награждены медалями за участие в Параде Победы

В Хабаровске прошла торжественная церемония вручения медалей Министерства обороны Российской Федерации за участие в военном параде, посвященному 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Для вручения ведомственных наград были приглашены представители власти Хабаровского края, руководство муниципального штаба «Юнармия» города Хабаровска и офицеры штаба Восточного военного округа.

Более 100 юнармейцев прошли мимо трибун, показав строевую выправку и слаженность действий наравне с военнослужащими Хабаровского гарнизона.

Помимо вручения медалей, были награждены победители и призёры военно-спортивной игры «Патриот». Более 18 тысяч школьников приняло участие в соревнованиях по строевой подготовке, спортивных состязаниях, разборке – сборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки, творческих конкурсах и многих других дисциплинах.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
ОСК "Восток" , Восточный военный округ , Юнармия
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