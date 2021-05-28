28.05.2021 (04:00)

Связисты ВВО провели радиотренировку на полигоне в Бурятии

С военнослужащими соединения управления Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, состоялась радиотренировка в преддверие начала летнего периода обучения. Она прошла на учебно-тренировочном комплексе полигона «Сосновый Бор».

В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием различных каналов связи между всеми видами абонентов в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по установлению связи на различных частотах в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.

К мероприятиям было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано более 70 единиц техники.

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