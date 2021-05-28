28.05.2021 (03:30)

Очередной эшелон с техникой и военными железнодорожниками ВВО отправился для строительства БАМ

Около 40 единиц современной строительной техники и 50 военных строителей железнодорожной бригады Восточного военного округа (ВВО), отправились с очередным эшелоном для выполнения реконструкции Байкало – Амурской магистрали (БАМ) из города Свободного Амурской области.

В настоящее время воины – железнодорожники выполняют работы по строительству дорог и подъездных путей, отсыпке строительных площадок и возведению блочно – модульных городков для проживания.

С момента прибытия первого эшелона на станцию Верхнезейск, уже выполнены работы по обустройству палаточных лагерей и автомобильных парков. Установлено оборудование для организации жизни и быта военнослужащих. Произведена отсыпка двух строительных площадок общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. Для установки элементов блочно – модульных городков, при помощи установки УСА2М, забито около 300 свай.

В настоящее время к работам работы по реконструкции БАМ привлечено около 200 военнослужащих и 150 единиц техники различного назначения.

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