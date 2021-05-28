28.05.2021 (03:00)

В Хабаровск прибудет воинский эшелон «Мы – армия страны. Мы – армия народа»

Воинский эшелон военно–патриотической акции «Мы – армия страны. Мы – армия народа» встретят жители краевой столицы и военнослужащие Восточного военного округа (ВВО). Железнодорожный состав прибудет в город 4 июня 2021 года и будет находиться на станции «Хабаровск – 1» с 10 часов 30 минут до 14 часов 30 минут по местному времени.

Акция проводится в целях сплочения общества через историю и современность, успехи и достижения нашей страны и Вооруженных Сил Российской Федерации.

В составе эшелона следует 17 вагонов. Каждый вагон поезда имеет индивидуальное оформление и тематику, которые отражают героические страницы истории, новейшие достижения Вооружённых Сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии Covid-19.

Посетители акции смогут узнать о героических страницах истории России. В частности, будет представлена выставка «Дорога памяти», где каждый желающий сможет найти информацию о своих родственниках, защищавших Отечество в 1941–1945 годах.

Отдельный вагон под названием «Победа над невидимым врагом» расскажет о борьбе с новой короновирусной инфекцией. Мультимедийная система с показом видеосюжетов и презентаций расскажет о победе военных медиков над пандемией.

В местах проведения акции будут организованы выступления ансамбля песни и пляски ВВО, творческих коллективов соединений и воинских частей армии, местных коллективов художественной самодеятельности, а также пройдут тематические митинги, будут работать полевые кухни и пункты отбора на военную службу по контракту.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице