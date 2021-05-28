28.05.2021 (01:30)

На Балтийском флоте продолжается вакцинация молодого пополнения весеннего призыва на добровольной основе

В настоящее время на Балтийском флоте продолжается вакцинация молодого пополнения весеннего призыва, прибывающего для прохождения военной службы в соединения и воинские части флота. Проведена вакцинация призывников, прибывших на Балтийский флот из Московской, Ленинградской, Курской и Калининградской областей.

Молодые военнослужащие в добровольном порядке получают первый компонент препарата. Перед проведением процедуры врачи проводят обследования военнослужащих на выявление противопоказаний. Второй компонент вакцины будет введен им через 21 день уже непосредственно в медицинских пунктах воинских частей.

Для этих целей военными медиками Балтийского флота зарезервировано более 1,5 тысяч доз вакцины. По прибытии в воинские части, военнослужащие будут находиться в специально сформированных подразделениях с соблюдением карантинных мер. После завершения вакцинации каждому военнослужащему выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

В ходе призыва, который стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля, на Балтийский флот призовут более 5 тысяч новобранцев.

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