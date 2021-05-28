28.05.2021 (05:10)

В Краснодарском крае на полигоне «Раевский» определили лучших специалистов топографической службы Воздушно-десантных войск

В Краснодарском крае на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения состоялись финальные испытания среди специалистов топографической службы Воздушно-десантных войск «Надежный ориентир ВДВ - 2021».

Конкурс представляет собой состязание офицеров топографической службы ВДВ в виде соревнований по военно-прикладной и профессиональной подготовке.

В соревновании приняли участие около 30 военнослужащих, представляющих все соединения и воинские частей Воздушно-десантных войск.

На пути к финалу участникам необходимо было продемонстрировать профессиональные навыки в 6-ти номинациях: «Угломер», «Ориентир», «Решение навигационных задач с применением аппаратуры спутниковой навигации «Орион», «Преодоление полосы препятствий», «Геоинформационная система «Оператор», «Стрельба из штатного оружия».

В ходе конкурса военные топографы состязались в умении проводить топогеодезические расчёты на время, определять номенклатуры листов электронных и топографических карт.

Победитель и призеры конкурса представят топографическую службу Воздушно-десантных войск на Всеармейском этапе конкурса «Надежный ориентир».

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