28.05.2021 (02:00)

В соединении ВТА завершился перевод техники на летний период эксплуатации

В Тверском соединении военно-транспортной авиации завершился комплекс мероприятий по переводу авиационной техники на летний период эксплуатации.

На каждом самолете был проведен комплекс работ сезонного обслуживания: замена масел и специальных жидкостей, проверка работоспособности всех систем и оборудования, осмотр элементов конструкции самолетов на отсутствие нарушений герметичности и внешних повреждений.

В переводе были задействованы авиационные полки, дислоцированные в Тверской, Псковской, Брянской, Ивановской областях. Работы проводились на самолетах Ан-124-100 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-26, Ан-12, Ил-76МД и других типах воздушных судов.

По окончании работ по переводу на летний период эксплуатации были проведены смотры готовности авиационной техники и подведены итоги.

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