28.05.2021 (02:00)
В соединении ВТА завершился перевод техники на летний период эксплуатации
В Тверском соединении военно-транспортной авиации завершился комплекс мероприятий по переводу авиационной техники на летний период эксплуатации.
На каждом самолете был проведен комплекс работ сезонного обслуживания: замена масел и специальных жидкостей, проверка работоспособности всех систем и оборудования, осмотр элементов конструкции самолетов на отсутствие нарушений герметичности и внешних повреждений.
В переводе были задействованы авиационные полки, дислоцированные в Тверской, Псковской, Брянской, Ивановской областях. Работы проводились на самолетах Ан-124-100 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-26, Ан-12, Ил-76МД и других типах воздушных судов.
По окончании работ по переводу на летний период эксплуатации были проведены смотры готовности авиационной техники и подведены итоги.