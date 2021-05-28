28.05.2021 (01:00)
В соединении дальней авиации прошли сборы с начальниками радиоэлектронной борьбы
В Саратовской области прошли сборы начальников радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Энгельсского соединения дальней авиации.
Основной целью мероприятия являлось проведение комплексных инструктивно-методических занятий с использованием фото и видеоматериалов.
Особое внимание уделялось изучению требований руководящих документов по эксплуатации и техническому обслуживанию вооружения и военной техники, отработке нормативов по специальной подготовке.
Также в ходе проведения занятий военнослужащие обменялись накопленным опытом и подходами к организации работы специалистов службы РЭБ.
Каждый участник сборов сдал контрольные упражнения для определения профессиональной подготовки.
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