28.05.2021 (01:00)

В соединении дальней авиации прошли сборы с начальниками радиоэлектронной борьбы

В Саратовской области прошли сборы начальников радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Энгельсского соединения дальней авиации.

Основной целью мероприятия являлось проведение комплексных инструктивно-методических занятий с использованием фото и видеоматериалов.

Особое внимание уделялось изучению требований руководящих документов по эксплуатации и техническому обслуживанию вооружения и военной техники, отработке нормативов по специальной подготовке.

Также в ходе проведения занятий военнослужащие обменялись накопленным опытом и подходами к организации работы специалистов службы РЭБ.

Каждый участник сборов сдал контрольные упражнения для определения профессиональной подготовки.

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