28.05.2021 (00:30)

В полку дальней авиации проведена тренировка подразделения антитеррора

В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, состоялись комплексные тренировки подразделения противодействия терроризму.

В ходе отработки учебных задач военнослужащие продемонстрировали слаженность действий при блокировании и ликвидации условных противников.

Личный состав подразделения отработал эвакуацию условно раненых военнослужащих, а также провел инженерную, радиационную и химическую разведку. Выполнено разминирование местности с применением специальной аппаратуры и техники.

Для создания максимально приближенной обстановки к реальным боевым действиям применялись средства имитации с использованием взрывпакетов и холостых боеприпасов.

За ходом мероприятий наблюдали участники сборов с руководящим (командным) составом управления, соединений и воинских частей командования дальней авиации.

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