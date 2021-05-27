27.05.2021 (22:30)

Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова поздравили юбиляра в Рязани

Командование и курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, приняли участие в торжественном поздравлении Ветерана Великой Отечественной войны, который накануне отпраздновал свой 100-летний юбилей.

Владимир Алексеевич Попов 25 мая текущего года отметил юбилей. В 1940 году после окончания школы он был призван в ряды Красной армии, в рядах которой под Брестом встретил первый день войны – 22 июня 1941 года. Закончил свой боевой путь Владимир Алексеевич уже в окрестностях Эльбы.

После войны Владимир Попов занимался литературой и преподавал. В 1973 году переехал в г. Рязань, где и проживает по сей день.

В честь юбиляра перед его окнами выступили военный духовой оркестр РВВДКУ и группа «Крылатая пехота», а также торжественным маршем прошел почетный караул.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице