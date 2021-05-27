27.05.2021 (21:30)
На конкурсе «Авиадартс-2021» экипажи приступают к боевым стрельбам
Участники всеармейского конкурса «Авиадартс» уже провели три летных этапа. Летчики выполнили задачи визуальной воздушной разведки, в ходе которой им предстояло в заданном квадрате обнаружить объекты на земле и точно определить их координаты по карте.
Помимо этого, экипажи отработали воздушную навигацию проходя контрольные точки по маршруту полета в заданное время и сдали технику пилотирования, выполняя комплекс фигур пилотажа парой.
Летчики истребительной авиации отработали также дальний воздушный бой, в ходе которого оценивались время обнаружения воздушной цели в заданном районе и точность электронного попадания.
С 28 мая конкурсанты приступают к заключительному этапу соревнований – боевому применению. Экипажам предстоит выполнить пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание, стрельбу из авиационных пушек.
Летчики армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах будут выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения и тушения условного пожара. А экипажам военно-транспортной авиации предстоит выполнить десантирование грузов на точность приземления.
Всеармейский конкурс «Авиадартс-2021» завершится 5 июня.
В конкурсе принимают участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчикам предстоит соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, боевое применение по наземным целям. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент соревнований - воздушный бой, а летчики армейской авиации соревнуются в поисково-спасательном обеспечении и тушении условного пожара.