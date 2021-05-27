Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.05.2021 (21:30)

На конкурсе «Авиадартс-2021» экипажи приступают к боевым стрельбам

Участники всеармейского конкурса «Авиадартс» уже провели три летных этапа. Летчики выполнили задачи визуальной воздушной разведки, в ходе которой им предстояло в заданном квадрате обнаружить объекты на земле и точно определить их координаты по карте.

Помимо этого, экипажи отработали воздушную навигацию проходя контрольные точки по маршруту полета в заданное время и сдали технику пилотирования, выполняя комплекс фигур пилотажа парой.

Летчики истребительной авиации отработали также дальний воздушный бой, в ходе которого оценивались время обнаружения воздушной цели в заданном районе и точность электронного попадания.

С 28 мая конкурсанты приступают к заключительному этапу соревнований – боевому применению. Экипажам предстоит выполнить пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание, стрельбу из авиационных пушек.

Летчики армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах будут выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения и тушения условного пожара. А экипажам военно-транспортной авиации предстоит выполнить десантирование грузов на точность приземления.

Всеармейский конкурс «Авиадартс-2021» завершится 5 июня.

В конкурсе принимают участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчикам предстоит соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, боевое применение по наземным целям. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент соревнований - воздушный бой, а летчики армейской авиации соревнуются в поисково-спасательном обеспечении и тушении условного пожара.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
АрМИ , Авиадартс
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false