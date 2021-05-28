28.05.2021 (00:10)

В Саратовской области завершился оперативно-специальный сбор с руководящим составом войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации

В Саратовской области завершился оперативно-специальный сбор с руководящим составом войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Участники сбора ознакомились с современными и перспективными машинами РХБ разведки: РХМ-8, РХМ-9, УАЗ-РХБР, КМ-РХБЗ, ПХЛ-2 и МК ПБА.

Кроме того, участники сбора посетили финальные этапы Всеармейских конкурсов по полевой выучке подразделений тяжёлых огнеметных систем «Белое солнце» и специалистов аэрозольного противодействия «Специалист ТДА».

В заключение сборов начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым были подведены итоги и определены задачи по по подготовке войск РХБЗ в летнем периоде обучения, а также подготовке специалистов войск РХБЗ в современных условиях.

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