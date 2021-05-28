28.05.2021 (03:00)

Российские военнослужащие провели интерактивный «Урок миротворца» в средней школе села Норагюх в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военнослужащие провели интерактивный «Урок миротворца» в средней школе села Норагюх в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели просветительскую акцию «Урок миротворца» в средней школе села Норагюх Аскеранского района Нагорного Карабаха.

Более 100 учеников средних и старших классов стали участниками этой акции, проходившей в форме интерактивного урока. В ходе лекции военнослужащие российского миротворческого контингента рассказали школьникам о главных задачах миротворческих подразделений. Что немаловажно – детям объяснили о повышенной опасности нахождения в районах, где ранее шли боевые действия из-за большого количества взрывоопасных предметов.

«Сегодня в средней школе села Норагюх Аскеранского района мы провели интерактивный урок. На уроке мы рассказали детям о том, какие задачи выполняют миротворцы как в зоне Нагорного Карабаха, так и по всему миру в целом» - сказал офицер Центра гуманитарного реагирования Сергей Иванов. «Помимо рассказа о целях и задачах, выполняемых миротворцами, офицеры ЦГР довели детям требования безопасности в повседневной деятельности перед предстоящими каникулами, а также о способах оказания первой медицинской помощи», - добавил он.

Российские офицеры продемонстрировали детям изображения основных видов взрывоопасных предметов, встречающихся на территории Нагорного Карабаха, а также на практике объяснили правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. В том числе при минно-взрывных травмах.

«Могу сказать, что этот интерактивный урок был очень полезен, как для нас – взрослых, так и для учащихся. Это очень важно, чтобы учащиеся и взрослые знали меры предосторожности, как нужно вести себя в таких обстоятельствах, когда они встречаются с неразорвавшимися минами. Это была для нас очень полезная информация», - сказала учитель русского языка и литературы средней школы поселка Норагюх Лиана Илиян. «Мы очень рады видеть русские миротворческие силы в нашем регионе, в нашей стране и в школе. Мы очень благодарны вам за вашу работу, за вашу миссию», - добавила она

В завершение мероприятия ученики продекламировали стихи и исполнили песни на русском языке.

За время выполнения миротворческих задач на территории Нагорного Карабаха российские военнослужащие более 40 раз приходили в гости к детям для проведения интерактивных уроков по истории, патриотических акций и тематических творческих встреч. В общей сложности в этих мероприятиях приняло участие более 4000 школьников и студентов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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