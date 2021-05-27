27.05.2021 (20:30)

В Калининграде начался сбор с руководящим составом медицинских служб объединений Вооруженных Сил Российской Федерации

Сегодня в Калининграде начался сбор со специалистами медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России.

В мероприятии принимают участие начальники медицинских служб родов войск, военных округов, армий и военных госпиталей Минобороны России.

В ходе сбора более 80 ведущих представителей военной медицины подведут итоги за 2020 год, рассмотрят вопросы медицинского обеспечения группировок войск в полевых условиях, обсудят вопросы функционирования системы медицинского снабжения ВС РФ в условиях современных вызовов и угроз, функционирования медицинских учреждений в ходе приведения войск и сил в различные степени боевой готовности.

Особое внимание военных медиков будет уделено вопросам сохранения здоровья военнослужащих в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. На эту тему будут проведены специальные занятия для специалистов санитарно-противоэпидемического профиля, где до участников сбора доведут особенности санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения COVID-19.

Также военные медики примут непосредственное участие в занятиях, которые пройдут на полигоне Хмелевка, там будут отработаны вопросы приведения в различные степени боевой готовности медицинских учреждений. Будет показана организация работы пунктов управления медицинским обеспечением объединений, соединений и частей. Продемонстрирована работа аптеки медицинского подразделения в полевых условиях. А также показаны методики отбора и доставки проб биоматериала от больного вирусным заболеванием на диагностику.

В рамках сбора с руководством военно-медицинских структур Министерства обороны России состоятся тематические круглые столы, где будет произведен обмен мнениями на предмет повышения возможностей обеспечения медицинской техникой и имуществом вновь сформированных медицинских соединений, воинских частей и организаций.

Кроме этого, руководством будет обсуждены вопросы готовности медицинских служб, задействованных в стратегическом командно-штабном учении «Запад-2021».

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