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27.05.2021 (20:15)

Более 200 призывников из Сибири отправились к местам несения службы

Более 200 новобранцев сегодня отправились из Сибири для прохождения службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Торжественные отправки состоялись на сборных пунктах Новосибирской, Омской, Иркутской областей, республик Алтай, Тыва, Хакасия и Красноярского края.

Перед отправкой призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. На весь путь следования новобранцам и лицам их сопровождающим выданы средства индивидуальной защиты: маски, дезинфицирующие растворы. Отправка молодого пополнения осуществляется в отдельных вагонах, в которых была проведена дезинфекционная обработка.

Все призывники были обеспечены военной формой одежды, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир» и персональными электронными картами.

По прибытии в воинские части новобранцы пройдут медицинское обследование и будут размещены в отдельных помещениях при казармах на период 14-дневной изоляции со своими командирами.

Всего в ходе весеннего призыва с территории Сибирского федерального округа для прохождения военной службы планируется отправить около 10 тыс. человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ОСК "Центр"
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