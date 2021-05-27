27.05.2021 (20:00)

Около 60 школьников пополнили ряды Юнармии в Челябинском филиале Военно-воздушной академии в канун пятилетия создания движения

На базе Челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» состоялась торжественная церемония посвящения в юнармейцы школьников из южных районов Челябинской области. Клятву юнармейцев в торжественной обстановке на строевом плацу филиала приняли почти 60 ребят. В церемонии приняли участие члены Общественного совета при Минобороны России, которые в эти дни работают в Челябинской области.

«Сегодня вы не просто становитесь частью юнармейского движения, вы принимаете обязательство быть верными всему армейскому братству, пополняете ряды защитников Отечества. И это не только большая честь, но и огромная ответственность. Мы вас от души поздравляем!», — обратился с приветственным словом к юнармейцам заместитель председателя Общественного совета, член общероссийского штаба движения «Юнармия» Александр Каньшин.

С инициативой провести большую церемонию в канун пятилетия создания движения именно в филиале к руководству военного вуза обратились представители регионального штаба движения «Юнармия» в Челябинской области.

«Решение было принято не случайно. Именно на базе филиала в 2016 году был создан первый юнармейский отряд в Челябинской области «Юные штурманы». И символично, что «Юные штурманы» сегодня стояли рядом с новыми юнармейскими отрядами. Это связь поколений, которая сегодня важна как никогда для воспитания подрастающего поколения», — отметил начальник Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в генерал-майор Игорь Шведов.

После торжественной церемонии юнармейцев ждала большая экскурсия по военному вузу. Школьники ознакомились с условиями проживания курсантов, узнали историю филиала и побывали на аэродроме, где своими глазами увидели боевые и учебно-тренировочные самолеты, стоящие на вооружении Воздушно-космических сил России.

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