27.05.2021 (19:50)

В Самарской области прошел сбор с начальниками территориальных подразделений военной автомобильной инспекции ЦВО

В Самарской области прошел трехдневный сбор с начальниками территориальных подразделений военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) из 22 регионов России, а также российских военных баз в Таджикистане и Киргизии.

На сборе были подведены итоги работы сотрудников при обеспечении правопорядка на дорогах во время зимнего периода обучения войск и сданы нормативы по профессиональной подготовке.

Также начальники территориальных подразделений ВАИ изучили тактико-технические характеристики новейшего комплекса организации безопасности дорожного движения, который в этом году поступил на вооружение.

Комплекс предназначен для контроля за передвижением воинских колонн (транспортных средств) по дорогам общего пользования, координации действий и оперативного маневрирования силами и средствами ВАИ при передвижении войск (сил), выявления и фиксации нарушений дорожного движения, а также взаимодействия по средствам радиосвязи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Фургон автомобиля разделен перегородками на три отсека: кабина водителя, рабочий и грузовой отсеки. На крыше автомобиля установлена рабочая площадка с откидными перилами, система видеонаблюдения, радарный блок-системы фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Эксплуатация комплекса возможна при температуре от + 40 до - 40 градусов Цельсия.

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