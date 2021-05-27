27.05.2021 (19:30)

На конкурсе «Безопасная среда» выявили самых метких стрелков РХБ разведки

На полигоне Песочное (Ярославская обл.) учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко на специально оборудованном участке войскового стрельбища, предназначенном для выполнения упражнений практической стрельбы, прошел второй этап всеармейского конкурса на лучший экипаж РХБ разведки «Безопасная среда».

До начала этапа представители команд и участники не были информированы об упражнениях, которые предстояло выполнить.

В состав этапа входили упражнения с автоматом: короткое — «Засада», среднее — «Тревога», и длинное — «Разведка боем».

Участники выполняли упражнения в полевой форме, защитных очках (кроме упражнения, где требуется надевать противогаз), наушниках или берушах, шлеме и бронежилете. Кроме того, каждый из военнослужащих имели при себе сумку с противогазом.

Практическая стрельба выполнялась из автомата Калашникова по целям (мишени IPSC) на дальности от 15 до 100 метров со сменой огневой позиции, где каждый участник выполнил одно из трех упражнений самостоятельно на своем участке.

Все три упражнения требовали от военнослужащих навыков скоростного заряжания оружия, выбора выгодной позиции для поражения целей, умений быстро перемещаться по полю боя и ведения огня из автомата из различных неудобных положений и на разных дистанциях.

Лучший результат в этом состязании продемонстрировали курсанты Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко и представитель Южного военного округа.

Накануне на полигоне Песочное прошла индивидуальная гонка.

В итоге лидирующие позиции по прошествии двух конкурсных этапов заняли команды:

1 место — Военная академия РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко;

2 место — команда Южного военного округа;

3 место — сборная Восточного военного округа.

Конкурс «Безопасная среда» состоит из трех этапов — «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка», «Эстафета», в ходе которых каждый член экипажа выполнит 26 нормативов по специальной подготовке и РХБ защите. Военнослужащие преодолеют препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку и специальную обработку.

Полигон учебного центра Военной академии РХБ защиты стал первым в стране полигоном международного уровня для экстремального вождения бронемашин и практической стрельбы на время со сменой огневой позиции из стрелкового оружия.

В настоящее время уникальный поволжский полигон оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для специальной обработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химического контроля и практической стрельбы.

Всеармейскому турниру предшествовали отборочные этапы конкурса. Первый этап проходил в соединениях и воинских частях, второй — в объединениях, а третий — в видах и родах войск ВС РФ, в военных округах и на Северном флоте.

В отборочных состязаниях приняли участие более 1,3 тыс. военнослужащих.

Всеармейский этап конкурса «Безопасная среда» завершится 29 мая. Победители соревнований будут отстаивать честь Российской армии на конкурсе «Безопасная среда» VII Армейских международных игр, которые состоятся в августе 2021 года.

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