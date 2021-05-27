27.05.2021 (19:20)

Сотрудники Академии Генерального штаба провели занятия для московских школьников в рамках военного сбора

Научные сотрудники Института военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации провели занятия для школьников Юго-Западного административного округа Москвы в рамках военного сбора со старшеклассниками.

«Мы рассказали юным москвичам об истории и современности Российской армии, традициях нашей академии, провели экскурсию по объектам музейно-исторического комплекса, — сообщил председатель первичной профсоюзной организации академии Сергей Корышов. — Особый интерес наших подшефных вызвали образцы вооружения, музей и исторический дворик на территории нашей альма-матер».

Профсоюзный лидер академии добавил, что сбор практически является продолжением школьной программы, способствует военно-патриотическому воспитанию молодежи и традиционно вызывает интерес ребят, которые хотят быть успешными, сильными, интересуются различными историческими, культурными и другими достижениями страны.

Военная академия Генерального штаба ВС РФ — одно из старейших военных учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, иностранных армий, ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства. Многие выпускники занимали и продолжают занимать ответственные должности на государственной службе, в Министерстве обороны, Генеральном штабе Вооруженных Сил и в других силовых структурах Российской Федерации.



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