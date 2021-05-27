27.05.2021 (19:10)

С курсантами Омского филиала Военной академии МТО проведены занятия по практике вождения автомобилей

В Омском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева в соответствии с расписанием занятий на кафедре эвакуации и вождения военных гусеничных и колесных машин с курсантами высшего профессионального образования были проведены занятия по учебной практике «Практика вождения автомобилей» по теме: «Вождение в условиях дорожного движения».

Для достижения целей занятия обучающиеся под руководством инструктора вождения поочередно выполняли задания, двигаясь по дорогам общего пользования.

Курсанты отработали такие элементы, как выезд на дорогу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, опережение, обгон и объезд препятствий, проезд мест остановок маршрутных транспортных средств и пешеходных переходов, управляя автомобилем КамАЗ-5350 и УАЗ-3151.

Использование данной методики проведения занятия позволило значительно повысить уровень усвоенных знаний и полученных навыков.

Наряду с практическим вождением автомобилей в специализированном компьютерном классе «Изучения Правил дорожного движения» курсанты закрепляют теоретические знания положений правил дорожного движения при решении ситуационных задач.



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