27.05.2021 (19:00)

Делегация Общественного совета при Минобороны России прибыла на Южный Урал

Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации прибыла с рабочей поездкой в Челябинскую область.

Общественники посетили военкомат региона, филиал Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», провели встречи с руководством, преподавательским составом и будущими штурманами.

Также в преддверии пятилетия со дня образования Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» представители делегации побывали на церемонии приема школьников Челябинской области в состав движения.

Кроме того, делегаты 28 мая посетят полигон Чебаркульский, где состоится финальный заезд всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр–2021. Также общественники посетят одну из воинских частей Челябинского гарнизона. Делегация проведет встречи с командованием Центрального военного округа, танкового соединения и военнослужащими.

Справочно:

Общественный совет при Минобороны России организует обеспечение учета потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан РФ, защиту прав общественных организаций при реализации мероприятий по формированию нового облика Вооруженных Сил, осуществляет общественный контроль деятельности органов военного управления в условиях интенсификации учебно-боевой деятельности войск.

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