27.05.2021 (18:45)

Саблисты ЦСКА стали победителями всероссийских соревнований по фехтованию

В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по фехтованию на саблях. И мужской, и женский личные турниры выиграли армейские саблисты — Ольга Никитина и Константин Лоханов.

Младший сержант Ольга Никитина стала лучшей в личном турнире соревнований. В финале армейская спортсменка со счетом 15:6 выиграла у спортсменки из Азейбайджана Анны Башта. Третьей на пьедестал почета взошла Евгения Подпаскова, победившая в поединке за бронзовую награду капитана Софью Великую — 15:8.

В аналогичном турнире среди мужчин первенствовал сержант Константин Лоханов. «Серебро» завоевал саблист из Московской области Владислав Поздняков. Финальная встреча завершилась со счетом 15:11.

Замкнул тройку лучших Дмитрий Даниленко, победивший в матче за третье место старшего лейтенанта Камиля Ибрагимова — 15:14.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице