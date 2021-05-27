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27.05.2021 (18:45)

Саблисты ЦСКА стали победителями всероссийских соревнований по фехтованию

В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по фехтованию на саблях. И мужской, и женский личные турниры выиграли армейские саблисты — Ольга Никитина и Константин Лоханов.

Младший сержант Ольга Никитина стала лучшей в личном турнире соревнований. В финале армейская спортсменка со счетом 15:6 выиграла у спортсменки из Азейбайджана Анны Башта. Третьей на пьедестал почета взошла Евгения Подпаскова, победившая в поединке за бронзовую награду капитана Софью Великую — 15:8.

В аналогичном турнире среди мужчин первенствовал сержант Константин Лоханов. «Серебро» завоевал саблист из Московской области Владислав Поздняков. Финальная встреча завершилась со счетом 15:11.

Замкнул тройку лучших Дмитрий Даниленко, победивший в матче за третье место старшего лейтенанта Камиля Ибрагимова — 15:14.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ЦСКА , Спорт
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