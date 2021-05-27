27.05.2021 (18:30)

Армейские лучницы на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Швейцарии завоевали три медали различного достоинства

В швейцарской Лозанне прошел Кубок мира по стрельбе из лука. Спортсменки ЦСКА взяли одно «серебро» и две «бронзы».

Прапорщик Наталья Авдеева завоевала бронзовую награду в дисциплине блочный лук личный зачет. В финальном поединке армейская лучница победила спортсменку из Соединенных Штатов Америки Линду Очоа-Андерсон — 147:146.

Прапорщик Виктория Бальжанова, Наталья Авдеева, а также Арина Черкезова завоевали серебряную медаль в дисциплине блочный лук командный зачет.

Прапорщик Инна Степанова, серебряный призер чемпионата мира, победительница Кубка Европы Елена Осипова, а также Светлана Гомбоева завоевали третье место в дисциплине классический лук командный зачет. В матче за бронзу российская команда победила француженок со счетом 6:2.

Всего в соревнованиях приняли участие 234 лучника из 35 стран мира.

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