27.05.2021 (18:15)

Рядовой спортроты ЦСКА Андрей Мижеев стал чемпионом Самарской области по прыжкам в воду

В Самарской области прошли чемпионат и первенство региона по прыжкам в воду. Рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Андрей Мижеев стал обладателем пяти наград.

Прыжки в воду — довольно требовательный к условиям вид спорта, поэтому на региональных этапах участников соревнований не так много, однако конкуренция высока, ведь на старт выходят те спортсмены, которые намерены добиться высоких результатов.

Воспитанник Ирины Донцовой, Андрей Мижеев, завоевал три золотые и две серебряные награды на турнире.

Так, в парных прыжках с вышки Андрей Мижеев с Дарьей Бураковой заняли первое место. «Серебро» досталось паре Арсений Стройкин и Мария Андрюшечкина, замкнул тройку лидеров дуэт Кирилла Широкова и Маргариты Руиной. В паре с Дарьей Бураковой, но уже в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина Андрей Мижеев стал вторым.

В прыжке с трамплина в один метр Андрей Мижеев стал лидером, вторым оказался Александр Кандрашин, третьим — Иван Василькин.

А вот в прыжке с трёхметрового трамплина армеец занял второе место, уступив Александру Кандрашину и обойдя Андрея Мартынова.

В прыжке с вышки Андрей Мижеев вновь стал первым, оставив за собой Арсения Стройкина (второе место) и Андрея Бочалова (третье место).

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